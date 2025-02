Tarantinitime.it - BRT, istituito tavolo permanente per monitorare avanzamento dei lavori

Tarantini Time QuotidianoL’istituzione di uncon l’obiettivo di armonizzare il progetto per la realizzazione della linea elettrica BRT, opera che può essere considerata, senza timore di essere smentiti, fra le più imponenti del Paese e che si distingue per la sua innovazione, grandezza e complessità. È la decisione maturata a margine dell’incontro che, convocato dal sindaco Rinaldo Melucci, è stato tenuto a Palazzo di Città nel tardo pomeriggio di ieri fra l’Amministrazione comunale, la Direzione della Polizia Locale, l’assessore all’Urbanistica e Mobilità sostenibile, Edmondo Ruggiero, l’Ufficio del RUP ed i rappresentanti delle imprese aggiudicatarie dei.Si è trattato di un proficuo momento di confronto nel corso del quale sono state affrontate le tematiche che stanno caratterizzando interventi già avviati e che alla fine andranno ad incidere in maniera positiva sul trasporto pubblico urbano.