Bergamonews.it - Brivido per Sofia Goggia: caduta senza conseguenze nell’ultima prova di discesa

Qualche, un discreto spavento per chi guardava, ma fortunatamente nessuna conseguenza. Nella terzadiliberadopo un salto, scivolando per qualche decina di metri e lasciando col fiato sospeso gli spettatori per pochi secondi.La 32enne bergamasca, all’indomani del quinto posto ottenuto nel Super G, è tornata in pista alla vigilia della seconda gara che disputerà a questi Mondiali, ovvero lalibera in cui punta inevitabilmente all’oro.Proprio nell’allenamento mattutino di venerdì 7 febbraio è arrivato l’imprevisto, lo scivolone concomunque si è rialzataproblemi ed è arrivata al traguardo sulle sue gambe.Nessun problema fisico, ma un semplice imprevisto:arriva agguerrita alla gara di sabato, cercando quel primo posto che ai Mondiali le è sempre mancato.