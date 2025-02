Thesocialpost.it - Brindisi, scende dal trattore e viene schiacciato: morto il 61enne Francesco Mansueto

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia a San Vito dei Normanni, in provincia di, dove, 61 anni, ha perso la vita in un incidente con il suo, sotto lo sguardo impotente del fratello. Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal della Asl e il personale del 118 per i primi soccorsi e i rilievi necessari.Secondo una prima ricostruzione, basata sulla testimonianza del fratello,sarebbe sceso dalper aprire un cancello. In quel momento, il mezzo si sarebbe mosso da solo. Nel tentativo di risalire a bordo per fermarlo, è rimastodalla ruota posteriore sinistra del veicolo.L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava lavorando all’interno di un terreno di sua proprietà.L'articolodalilproda The Social Post.