Brighton-Chelsea il pronostico di FA Cup | Blues super favoriti OVER per mettere pepe

Sfida di FA Cup tra: precedenti e momento delle squadreA distanza di mesi dall’ultima sfida di Premier League, terminata con un successo delper 4-2,tornano ad affrontarsi, questa volta in FA Cup. Il, attualmente quarto in Premier League, è in piena corsa per un posto in Champions League, mentre il, che arriva dalla pesante sconfitta per 7-0 contro il Nottingham Forest, si trova in decima posizione e in evidente difficoltà.L’ultimo incrocio in FA Cup tra le due formazioni risale alla stagione 1972-73, rendendo questa sfida un appuntamento storico per entrambe le squadre. Senza impegni infrasettimanali, entrambe le formazioni potranno schierare i migliori undici per onorare al meglio la competizione.Momento difficile per Hürzeler, tecnico delLa posizione del giovane tecnico del, Fabian Hürzeler, appare sempre più in bilico.