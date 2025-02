.com - Bridget Jones – Un amore di ragazzo, recensione: un capitolo finale maturo trainato da Renée Zellweger

La nostradi– Undidella saga con protagonista, qui alle prese coi novizi Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall e col ritorno di Hugh Grant: un film finalmentein cui la malinconia supera le risateNove anni ci sono voluti affinché– Undiarrivasse sugli schermi per concludere una delle saghe rom com più amate di tutti i tempi, un po’ scorretta, un po’ sfacciata e squisitamente British. In questi anniha vinto il suo secondo Oscar dopo una carriera risorta proprio grazie al personaggio della, ma nella finzione la suaè ancora pi+ incasinata che mai. Come non bastasse arriveranno le due new entry interpretate da Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall a scombinarle ulteriormente i piani, mentre il ritorno del Daniel di Hugh Grant e di tante altre facce amiche fa emergere il lato commediesco di un(per fortuna) piùe malinconico.