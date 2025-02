Panorama.it - Bridget Jones, ecco perché la amiamo oggi come 25 anni fa

Sono trascorsi venticinqueda quando Renée Zellweger ha vestito per la prima volta i pdella romantica e impacciata trentenne londinese protagonista de Il diario di, ispirato all'omonimo romanzo di Helen Fielding. Un quarto di secolo in cuiha vissuto una serie di eventi che l’hanno vista sposarsi, ingrassare, dimagrire, diventare madre, rimanere vedova, mentre i costumi sociali e i rapporti tra i sessi hanno subito trasformazioni radicali.Ora siamo giunti al quarto capitolo del franchise, dopo Che pasticcio,! e’s Baby. L’attrice texana,cinquantacinquenne, si ritrova nei pdell’eroina che ha accompagnato molte giovani donne nel corso degli, un personaggio capace di farle sentire comprese e rappresentate. In– Un amore di ragazzo, la vediamo ora madre di due bambini e vedova dell’amato Mark Darcy (interpretato da Colin Firth), tragicamente scomparso in una missione umanitaria in Africa.