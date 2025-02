.com - Bresh, raddoppia il Forum d’Assago, il brano sanremese uscirà in un 45 giri

Leggi su .com

In attesa del debutto in gara al Festival di Sanremo,annuncia il raddoppio del live al, uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione, quest’anno per la prima volta si esibirà live nei palasport e a grande richiesta, l’appuntamento a Milano! Dopo alle già annunciate date al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 1° novembre, e all’Unipoldi Milano, giovedì 6 novembre, si aggiunge ora una seconda data al, venerdì 7 novembre. I biglietti per la nuova data sono già disponibili in prevendita. Per info: www.livenation.it.sarà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2025 con ilLa tana del granchio (testo di, musica di Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri, Luca Ghiazzi e prodotto da Dibla, JIZ, SHUNE), chein uno speciale vinile 45mercoledì 12 febbraio ed è già disponibile in pre-order e in pre-save nella sua versione digitale (https://epic.