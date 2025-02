Bergamonews.it - Bresh: per la prima volta all’Ariston come concorrente

Leggi su Bergamonews.it

Andrea Brasi, in arte conosciuto, è nato il 28 giugno 1996 a Lavagna.ha il suo primo esordio tra il 2015 ed il 2016.Dopo svariate collaborazioni e pubblicazioni, tra album e singoli, nel 2023 ha ricevuto il Premio Lucrezia per la qualità musical-letteraria.L’anno successivo, è stato ospite al Festival di Sanremo in due occasioni.Laè stata durante la terza serata, ove ha eseguito “Guasto D’Amore” in collegamento dalla nave Costa Smeralda.La seconda, è stato ospite di Emma Marrone per la serata cover. I due cantanti hanno interpretato un medley di brani di Tiziano Ferro.Quest’anno, lo vedremo sul palco dell’Ariston con il brano “La Tana Del Granchio”. Di cosa tratta?ha dichiarato: “mi rendo conto che sia un titolo curioso per una ‘canzone ubriaca’, eppure parla di quanto sia difficile spiegare in maniera verbale e scritta certe emozioni forti”.