Brescia, notte della verità. Al Rigamonti per il bis. Maran lotta con le assenze

Ilgioca d’anticipo e questa sera (alle 20.30) aprirà la venticinquesima giornata di serie B ospitando una Salernitana uscita profondamente rinnovata dal mercato invernale. "È una gara che conta - spiega Rolando- soprattutto perché siamo in casa e vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi. La Salernitana è una squadra del tutto diversa da quella di qualche settimana fa, non a caso hanno infilato un filotto di risultati positivi. Noi dobbiamo ripartire dal primo tempo di Carrara, giocando con la stessa voglia e l’identico coraggio". Sul fronteformazione il tecnico delle Rondinelle, che dopo la chiusura del mercato si è limitato a dire di sperare di non incappare in defezioni importanti, deve fare i conti ancora una volta con diversi problemi. Saranno sicuramente assenti lo squalificato Verreth e gli infortunati Cistana, Fogliata e Galazzi che potrebbe però rientrare molto prima di quanto si era ipotizzato in un primo momento.