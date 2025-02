Liberoquotidiano.it - "Bravo, ora la squadra...". Ranieri, la frase rubata a Conceiçao: che umiliazione per Fonseca

Un ottimo Milan, rinfrancato dalle giocate di Joao Felix e Santiago Gimenez. San Siro è già ai loro piedi, dopo l'azione che ha portato al gol del 3-1 con lo ‘scavetto' del primo e l'assist del secondo. I rossoneri sono alle semifinali di Coppa Italia e sfideranno la vincente di Inter e Lazio. Intanto, secondo il retroscena raccontato a SportMediaset, al termine della partita Claudio, allenatore giallorosso, si è avvicinato a Sergio Conceição per dirgli una cosa a tu per tu.ha rivelato quanto detto in diretta: "Gli ho detto: ', hai messo a posto la'”. E chissà cosa ne pensa Paulo, ex allenatore dei rossoneri. Unache il portoghese ha assai apprezzato. Come ammesso ai microfoni di Radio Serie A, nel post partita di Milan–Roma: “È stata una bella partita contro un grandissimo avversario, contro il leader della Roma, che per me è un idolo: mister Claudio— le sue parole — Ha dato tanto al calcio.