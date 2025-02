Bradisismo nei Campi Flegrei dal Governo 184 mln per mettere in sicurezza gli edifici

Leggi su Ildenaro.it

Cinquanta interventi neiper fronteggiare gli effetti dele del fenomeno sismico. Ilha appena dato il disco verde ai programmi, illustrati dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, di interventi urgenti di riqualificazione sismica deglipubblici e delle infrastrutture pubbliche nell’area. In particolare il primo programma comprende l’individuazione di 36 interventi perpubblici sui quali sono previsti lavori di adeguamento sismico ( in particolare per 19 scuole). Il programma per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche comprende invece l’individuazione di 14 interventi infrastrutturali (arterie stradali, idrico, fognario, suolo) a cui dare immediato avvio, scelti tra quelli risultanti dalla ricognizione coordinata dalla Regione Campania e con i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, dopo l’intesa con i dipartimenti di Protezione Civile e della Coesione.