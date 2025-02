Unlimitednews.it - Bper, Papa “Ops su Popolare di Sondrio operazione non ostile”

ha lanciato un’offerta pubblica di scambio per acquisire Bancadi, valutandola 4,3 miliardi. L’prevede lo scambio di 1,45 azioni nuove diper ogni azione delladi, valutando ciascun titolo a 9,527 euro. Secondo fonti interne alla Bancadi, l’non è stata concordata. Il consiglio d’amministrazione si riunirà nei prossimi giorni per esprimere una valutazione. Il Ceo Mario Alberto Pedranzini, ha confermato che non c’è stato alcun contatto e il consiglio valuterà attentamente la proposta. Gianni Franco, amministratore delegato diBanca, nel corso della presentazione dell’iniziativa alla comunità finanziaria ha precisato che sebbene l’offerta non sia stata concordata, non si tratta di una “offerta”.