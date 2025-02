Bper lancia offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio da 43 miliardi di euro

Bergamonews.it - Bper lancia offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio da 4,3 miliardi di euro

Continua il risiko nel panorama del mondo del credito italiano.hato un’ditotalitariadi(Bps), valutando l’istituto valtellinese 4,3di, con un premio del 6,6%chiusura di Borsa.L’prevede l’assegnazione di 1,45 azioni di nuova emissione dell’istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese. La valorizzazione delle azioni di quest’ultimo, si legge in una nota, ammonta a 9,527, per un controvalore complessivo dell’, in caso di integrale adesione, di 4,32di. Il premio riconosciuto agli azionisti dellaè pari al 6,6%chiusura di Borsa.intende mantenere il marchio Bps nelle aree storicheha dichiarato che intende “preservare il marchio” dell’istituto valtellinese “nelle aree storiche”, riconoscendo che il marchio diè “parte integrante della forte identità territoriale dell’emittente, che vanta una lunga tradizione di vicinanza alle famiglie, alle imprese locali e alle comunità”.