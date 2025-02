Quotidiano.net - Bper all’attacco di Popolare Sondrio. Mps: siamo pronti per Mediobanca

Il risiko bancario regala un altro colpo di scena. La Bancadell’Emilia Romagna ha lanciato un’offerta pubblica di scambio da 4,32 miliardi sulla Bancadi. E stavolta è un derby in casa Unipol, visto che il primo azionista di entrambi gli istituti è la compagnia assicurativa bolognese. Una mossa a sorpresa che getta benzina sul fuoco di un mercato che sta già facendo i conti con i tentativi di scalata di Mps sue di Unicredit su Banco Banco Bpm. L’offerta, che non è stata concordata con, prevede che vengano assegnate 1,45 azioni di nuova emissione dell’istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese, per un controvalore complessivo, in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi. Il premio riconosciuto agli azionisti diè del 6,6% sulle chiusure di Borsa.