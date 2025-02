Oasport.it - Boxe, Imane Khelif esclusa dai Mondiali: IBA rimane sulla propria linea, fuori la Campionessa Olimpica

Leggi su Oasport.it

L’IBA ha deciso di mantenere lanei confronti di, medaglia d’oro nella categoria fino a 66 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina non potrà infatti partecipare aidilettanti organizzati da questa sigla (ormai diventata minoritaria e che sta pian piano venendo soppiantata da World Boxing), che si disputeranno a Nis (Serbia) da partire dal prossimo 8 marzo.L’organizzazione guidata dal russo Umar Kremblev ritiene che l’atleta non soddisfi i criteri di idoneità di genere: “non è idonea per i nostri Campionati del mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità. Il nostro regolamento tecnico stabilisce chiaramente i requisiti e i criteri per l’evento. Conduciamo test di idoneità di genere in modo casuale e li condurremo durante i Campionati del mondo qui“.