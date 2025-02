Bournemouth Joy nel ruolo di Iraola e Kluivert prendono premi mensili in Premier League

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-07 14:49:00 Giorni caldissimi in redazione!La forma raffinata diè stata riflessa oggi quando hanno raccolto sia il manager dellaerche igiocatori del mese per gennaio.Andoniha portato il manager Gong per la seconda volta nella sua carriera dopo aver portato le ciliegie a tre vittorie e un pareggio dalle loro quattro partite.ha superato una lista di quattro uomini che includeva anche Pep Guardiola del Manchester City. Eddie Howe di Newcastle e Mikel Arteta dell’Arsenal.La mente dietro @AFCForma incredibile Andoniè il vincitore di gennaio @Barclaysfootyo manager del mese!#Plawards pic.twitter.com/zd0fqrybwh–er(@er) 7 febbraio 2025Agosto: Fabian Hurzeler (Brighton)settembre: Enzo Maraca (Chelsea)Ottobre: Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest)Novembre: Arne Slot (Liverpool)Dicembre: Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest)Gennaio: Andoni)Justinha resoOne-Two dopo aver segnato cinque gol e aver aggiunto due assist nelle quattro partite mentre il South Coast Club ha continuato a sfidare un posto nella Championsdella prossima stagione.