Ilrestodelcarlino.it - Botte e insulti alla moglie: ammonito

per anni nei confronti della: a causa delle percosse subite, la donna si era più volte allontanata dcasa coniugale ma non aveva mai denunciato il marito essendo sotto il ricatto della dipendenza economica da lui e ogni volta ritornava nell’abitazione quando l’uomo si placava. Nell’ambito di questa vicenda, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un ammonimento nei confronti del marito, un 50enne. La misura di prevenzione è stata disposta d’ufficio: l’uomo è stato avvisato che qualora dovesse continuare anche solo con una condotta maltrattante, oltredenuncia che scatterà d’ufficio, l’eventuale pena sarà aumentata. Il 50enne è stato inoltre invitato a seguire un percorso terapeutico. Nell’ultimo episodio di maltrattamenti, la donna era stata afferrata da lui per un braccio e insultata: "Ti faccio male e te la farò pagare", le aveva urlato il marito.