Botte ai bimbi arrestata una maestra a Verona | Nostro figlio con graffi e il labbro rotto aveva iniziato a balbettare

«Negli ultimi tempisi comportava in modo strano. Si svegliava di notte,e manifestava problemi quando andava in bagno. Ormai dobbiamo sempre accompagnarlo e non vuole chiudere la porta. Non sappiamo se tutto ciò sia legato a episodi vissuti a scuola, ma qualche sospetto lo abbiamo». Queste sono le parole di una coppia di genitori, raccontate fuori dai cancelli di una scuola dell’infanzia in provincia di, dove unadi 44 anni è stataper maltrattamenti. Il provvedimento è scattato il 24 gennaio, quando la donna è stata posta agli arresti domiciliari, sconvolgendo la tranquillità dell’istituto.«A voltetornava a casa con uno o il», prosegue la coppia. «Ci dicevano chelitigato con un compagno.