Bosz carica il PSV in vista della Juve: «Nelle ultime settimane stiamo giocando sempre meglio, ecco cosa dobbiamo fare»

di RedazionentusNews24il PSV in: tutte le dichiarazioni dell’allenatore degli olandesi in conferenza stampaL’allenatore del PSVha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa d’Olanda: le sue dichiarazioni anche indel playoff contro la.PAROLE – «Il primo tempo non è stato per i tifosi perché abbiamo giocato in maniera moderata. Nel secondo tempo siamo andati molto, siamo riusciti a mettere pressione e a creare occasioni. Il fatto che non abbiamo iniziato bene, però, è dipeso da me. Nel primo tempo non ho posizionato bene molti giocatori, quindi abbiamo risolto il problema nell’intervallo. Poi manca l’automatismo. Prima pensi a quale pensi di sapere come deve essere fatto e questo non è venuto fuori. Questo ci ha fatto perdere l’iniziativa in casa.