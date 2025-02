Quifinanza.it - Borse, settimana positiva con focus su trimestrali e risiko bancario

Donald Trump ha causato una significativa reazione sui mercati (azionari e valutari) all’inizio di questa, annunciando tariffe elevate su Canada, Messico e Cina a partire dal 4 febbraio, che hanno spinto il dollaro in generale verso l’alto e hanno fatto scendere le azioni. Tuttavia, dopo aver rapidamente sospeso i dazi su Messico e Canada per un mese, la reazione del mercato si è invertita e gli indici azionari hanno chiuso lain rialzo grazie allepositive.La seduta odiernaLa seduta odierna si è chiusa con il segno rosso per la maggior parte dei mercati del Vecchio Continente. Francoforte ha mostrato un calo dello 0,53%, Londra un modesto ribasso dello 0,31% e Parigi ha segnato un calo dello 0,43%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 37.