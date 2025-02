Quotidiano.net - Borse europee negative in attesa di Wall Street, focus sui dati Usa e guerra commerciale

Lesi muovono in terreno negativo, in vista dell'avvio didove i future sono contrastati. Dopo l'ottima performance della vigilia, con i listini sui massimi, l'attenzione si sposta suiUsa del mercato del lavoro. A tenere banco sono ancora gli sviluppi della, dopo i dazi decisi da Donald Trump. Sul versante valutario l'euro è poco mosso a 1,0381 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,1%. In flessione Londra (-0,31%), Madrid e Milano (-0,2%), poco mossa Parigi (-0,07%), sale Francoforte (+0,1%). I principali listini sono appesantiti dal lusso (-0,6%) e dalle auto (-0,5%). Piatte le utility (-0,03%), con il prezzo del gas che sale dell'1,3% a 55,2 euro al megawattora. Positivo il comparto dell'energia (+0,3%), con il petrolio che rialza la testa.