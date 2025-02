Quotidiano.net - Borse europee deboli, calo della produzione industriale tedesca e disoccupazione Usa in ribasso

Leggi su Quotidiano.net

Proseguono debole le principalicon gli indici Usa indopo ilal 4% in gennaio efiducia dei consumatori del Michigan da 74 68,7 punti. In Europa pesa iloltre le stimedel 2,4%. Milano cede lo 0,15%, Francoforte e Madrid lo 0,26% e Londra e Parigi lo 0,4%. In rialzo a New York il Dow Jones (+0,1%) e il Nasdaq (+0,28%). In rialzo il greggio (Wti +0,93% a 71,28 dollari al barile), il gas naturale (+1,88% a 55,53 euro al MWh) e l'oro (+0,29% a 2.867,59 dollari l'oncia). Stabile il dollaro a 0,96 euro, mentre la sterlina balza a 1,24 dollari. Sale a 107,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,4 punti al 3,46% e quello tedesco di 1,6 punti al 2,39%.