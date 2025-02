Quotidiano.net - Borse asiatiche chiudono in ordine sparso in attesa dei dati sul lavoro USA

Leconcludono la seduta inin vista deisul mercato delnegli Stati Uniti. Gli investitori si mostrano prudenti mentre in vista degli sviluppi della guerra commerciale innescata dai dazi americani. In leggero calo i futures dei principali listini europei. In calo Tokyo (-0,72%). Sul fronte valutario le probabilità nel breve termine di un nuovo aumento del costo del denaro da parte della Bank of Japan (BoJ), rafforzano la divisa nipponica, che tratta ai massimi in 2 mesi sul dollaro, scambiando a 151,60 e a 157,30 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche SEul (-0,58%) e Mumbai (-0,05%). Positive Hong Kong (-0,74%), Shanghai (+0,61%) e Shenzhen (+1,1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale della Germania e della Spagna.