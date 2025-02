Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in flessione, tra dazi e dati Usa

Le Borse europee avviano la seduta in lieve calo, dopo la performance brillante della vigilia. Sotto i riflettori ci sono l'esito delle trimestrali e la guerra commerciale con idegli Stati Uniti. C'è attesa per isul mercato del lavoro statunitense. Avvio debole per Londra (-0,19%), Parigi (-0,12%) e Francoforte (+0,03%).