Borsa di Tokyo in ribasso | Nikkei cala del 039% per l' apprezzamento dello yen

Ladiinizia l'ultima seduta della settimana in, seguendo la chiusura mista del mercato azionario Usa, appesantita dal progressivoyen, e in attesa del dato dal mercato del lavoro negli Stati Uniti. Il listino di riferimentosegna una flessione0,39% a quota 38,914.07, e una perdita di 152 punti. Sul fronte valutario le aspettative a breve di un nuovo aumento del costo del denaro, da parte della Bank of Japan (BoJ), rafforzano la divisa nipponica, ai massimi in 2 mesi sul dollaro, scambiando poco sopra a 151, e a 156,80 sull'euro.