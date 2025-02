Quotidiano.net - Borsa di Milano debole: focus sul risiko bancario con offerta Bper su Popolare di Sondrio

Ladi(-0,2%) prosegue fiacca, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari fari puntati suldopo l'di scambio totalitaria lanciata da(-7,1% a 6,40 euro) sulladi(+5,5% a 9,78 euro). Poco mossa Unipol (+0,01%), socia di entrambe le banche. L'dinei confronti dellaprevede che vengano assegnate 1,45 azioni di nuova emissione dell'istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese. La valorizzazioni delle azioni di quest'ultimo ammonta a 9,527 euro, per un controvalore complessivo dell', in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi di euro. Sotto i riflettori anche per le operazioni relative all'di Mps (+0,47% a 6,42 euro) nei confronti di Mediobanca (-0,21% a 16,34 euro) e quella di Unicredit (+0,35% a 46,36 euro) su Banco Bpm (-0,09% a 8,95 euro).