Born to Cruise: è pronta a salpare la crociera all'insegna del Boss Bruce Springsteen

Un evento imperdibile per i fan die gli appassionati di grande musica: lato, organizzata dall’associazione ‘NOI&‘ in collaborazione con MSC Crociere, promette un’esperienza senza precedenti. Dal 21 al 25 aprile 2025, i partecipanti vivranno un viaggio emozionante tra musica, incontri e spettacoli dal vivo, accompagnati dalle note del.A bordo della splendida nave MSC Fantasia, la rotta toccherà le città di Barcellona e Marsiglia, con partenza e rientro da Genova. Cinque giorni in cui il ritmo e l’energia delaccompagneranno ogni momento, grazie a un ricco programma ideato da Alberto Lanfranchi, fondatore di ‘NOI&’ e ideatore diTo: 11 concerti, un grande show speciale, seminari e momenti di approfondimento che renderanno questaun’esperienza irripetibile.