Quifinanza.it - Bonus vista anche nel 2025 con Isee più alto, truffa o fake news? Facciamo chiarezza

Una serie di privati in rete hanno aperto alla possibilità di fare richiesta per ilfino al 28 febbraio. Tuttavia, lo Stato non ha dato nessuna indicazione ufficiale sulle nuove modalità per ottenere l’agevolazione. Gli annunci in questione offrono una serie di indicazioni per richiedere ilmandando i propri dati a un indirizzo mail che non ha niente a che vedere con le istituzioni. Ma da dove è partita la notizia?.Ilè stato prorogato fino al?Per il momento non c’è alcun prolungamento dei termini per fare richiesta del, contrariamente alle informazioni diffuse in queste ore da diversi giornali e diversi siti di aziende che si occupano di occhiali e lenti a contatto.L’ultimo annuncio circolato in rete comunica agli utenti la possibilità di richiedere lo sconto fino al 28 febbraioinviando una mail a2024@gmail.