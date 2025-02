Thesocialpost.it - Bonus pneumatici 2025: fino a 200 Euro per cambiare le gomme. I requisiti e come ottenerlo

Non tutti lo sanno, ma tra le tante agevolazioni statali c’è anche il. Uno sconto perle quattrodella propria vettura. Nell’ultima manovra di bilancio il governo ha confermato anche questo aiuto, soprattutto in virtù dell’obbligo – dal 15 novembre al 15 aprile – di montare leinvernali al posto di quelle estive e che spesso rappresenta un vero e proprio incubo economico per molte famiglie. Questoviene erogato senza dover applicare una soglia del reddito Isee e può essere attivatoall’esaurimento. In questo caso “il rimborso” è di 100, a patto che non superi il 30% della spesa eseguita. Ma c’è altro.Leggi anche: Isee tra 15.000 e 25.000? Ecco qualiti spettano erichiederliCon un reddito Isee inferiore a 25mila, ilsi alzaa 200