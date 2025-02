Ilrestodelcarlino.it - Bologna, truccava biciclette elettriche in un negozio abusivo del centro: maxi multa

, 7 febbraio 2025 -in undelstorico adi seimila euro al titolare. Controlli della polizia locale I controlli sono stati effettuati ieri pomeriggio dagli agenti dei reparti Moto, Santo Stefano e Commerciale della polizia locale. All'attività sono risaliti dopo aver raccolto delle informazioni sumodificate che permettevano di raggiungere velocità non consentite dalla legge. Una volta entrati neldedicato alla vendita e alla riparazione, gli agenti hanno scovato una bicicletta modificata in grado di toccare la velocità di circa 40 km/h. A quel punto il titolare dell'esercizio è stato subito sanzionato:di mille euro. Ma i suoi guai non sono finiti lì perché anche l’attività commerciale ha presentato irregolarità molto gravi.