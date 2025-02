Lidentita.it - Bollette e rischio povertà: quanto (già) ci costa la speculazione

Leggi su Lidentita.it

e problemi. Troppi. Non è un momento facile. Tra dazi, crisi energetiche di ritorno e tensioni, le cose iniziano a farsi complicate. Il Misery Index di Confcommercio riferisce che le famiglie asono in aumento e proprio mentre cambiano le regole (e soprattutto i costi) per il regime tutelato delle, l’Arera .(già) cilaL'Identità.