Bolivia e Argentina uniscono le forze contro il narcotraffico al confine

Lavuole lavorare con l'per coordinare azioni più efficaci nella lottaillungo ilcomune. Lo ha detto il viceministrono della Difesa Sociale e delle Sostanzellate, Jaime Mamani, secondo quanto riporta l'Efe. "Abbiamo tutta la volontà per affrontare congiuntamente la problematica delle droghe e così smantellare le organizzazioni criminali transnazionali", ha detto Mamani, aggiungendo di aver inviato una lettera ai suoi omologhi argentini per fare "un intecnico e operativo" a un "valico di frontiera" per "analizzare la situazione e pianificare operazioni congiunte". Il mese scorso, l'aveva annunciato l'installazione di una recinzione di filo spinato di 200 metri alcon laper evitare passaggi di frontiera illegali, come parte del 'Piano Güemes' della ministra della Sicurezza di Milei, Patricia Bullrich.