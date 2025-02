Unlimitednews.it - Bmw M3 CS Touring, una sportiva molto “speciale”

ROMA (ITALPRESS) – Con la prima BMW M3 CS, il marchio dell’elica blu aggiunge un nuovo modello in edizionealla sua gamma di auto sportive ad alte prestazioni. Basata sulla BMW M3 Competitioncon M xDrive, è spinta da un motore a sei cilindri da 3 litri in linea da 550 cavalli e una messa a punto su misura del telaio, elementi di design esclusivi e una significativa riduzione del peso ottenuta grazie alla fibra di carbonio. Il motore eroga una coppia massima di 650 Nm. Il cambio M Steptronic a otto rapporti e il sistema di trazione integrale M xDrive permettono alla M3 CSdi accelerare da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo. La velocità massima è limitata elettronicamente a 300 km/h. L’impianto di scarico M, dotato di flap a controllo elettrico e un silenziatore posteriore in titanio, ha due coppie di terminali verniciati in nero opaco con due modalità: Sport o Sport+Quattro i colori disponibili: British Racing Green, Laguna Seca Blue, Frozen Solid White e Sapphire Black metallizzato.