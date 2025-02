Metropolitanmagazine.it - Blond:ish è la prima dj resident donna al Pacha di Ibiza

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Per la stagione 2025, la dj e produttrice house:ish sarà laad esibirsi aldi, storico club nel quale si esibirà con una residency di undici settimane a partire dal 21 maggio.L’iconico locale dell’isola dei divertimenti spagnola ospiterà l‘Abracadabra, serie di eventi portati in giro per il mondo dalla 43enne nei quali l’attenzione è sulla musica, l’allegria e la magia. “Abbiamo cose che lievitano letteralmente in aria.Stiamo costruendo questi ologrammi e realizzando robe epiche che sembreranno magiche”, ha dichiarato la producer Vivie-ann Bakos (vero nome di:ish, ndr). La producer ha anticipato l’idea di installare un pulsante “premere per lo champagne” sulla pista da ballo permettendo al pubblico danzante, di avere un calice di champagne semplicemente premendo un pulsante, aggiungendo maghi ed illusionisti esperti, far uscire le persone dalla fila e regalare lo status vip per la serata ed altri speciali accorgimenti ed “atti casuali di gentilezza” e stravaganze per rendere la notti invitanti, interessanti e significative.