Sololaroma.it - Birmingham-Newcastle, il pronostico di FA Cup: combo e 1° tempo per Howe

Leggi su Sololaroma.it

Tutti i campionati pronti a ripartire nel primo weekend a calciomercato chiuso; tutti tranne uno. Niente Premier League a tenere impegnati gli appassionati, visto che Inghilterra la scena se la prende l’FA Cup, giunta ormai al quarto turno. Ben 16 gare tra venerdì e martedì, e tra i più quotati Brighton-Chelsea e Aston Villa-Tottenham, spicca anche un interessante, in programma sabato 8 febbraio alle 18:45 al St Andrew’s. Occhio alle sorprese in questa competizione.Benché sia una squadra di Ligue One, la terza divisione inglese, i Magpies dovranno prendere con le pinze l’avversario che li ospiterà nel weekend.primo in campionato con 63 punti, 4 lunghezze di vantaggio sul Wycombe Wanders e ben due partite in meno, che ne fanno la candidata numero uno per salire in Championship.