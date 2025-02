Agi.it - Bimba va a scuola da sola: "Mamma dorme" e trovano la donna morta a casa

AGI - È riuscita a vestirla, a preparare la merenda, a prepararle il trolley con all'interno i colori ed i libri poi è caduta a terra, priva di vita, quasi certamente fulminata da un infarto. Laaveva 46 anni e viveva in via Torino a Piedimonte San Germano, cittadina alle porte di Cassino nota soprattutto per la sede dello stabilimento automobilistico Stellantis. La piccola, sette anni e alunna di seconda elementare, nella sua innocenza ha creduto che la madre si fosse adntata e per questo si è avviata verso la vicina. Davanti all'ingresso ad attendere i suoi alunni c'era l'insegnante che insospettita da quella bambina senza giubbetto ele ha chiesto. "Perché sei, dov'è la tua?" e laper tutta risposta ha spiegato: "è a terra,non si alza".