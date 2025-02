Dayitalianews.com - Bimba di 7 anni va da sola a scuola: “Mamma non si alza”. Poi la tragica scoperta

Unadi 7si è presentata da, un istituto a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, spiegando che la, che la accompagnava ogni giorno, era caduta e non si riva.L’allarmeLe maestre, preoccupate di quanto aveva raccontato loro la bambina, hanno subito provato a chiamare la madre, che però non ha risposto, quindi hanno contattato il padre, operaio della Stellantis, che si è recato immediatamente a casa dove ha trovato la moglie ormai priva di vita distesa sul pavimento. Tra l’altro l’uomo proprio oggi 7 febbraio, dopo un mese di cassa integrazione, era tornato al lavoro.A quanto pare la donna come ogni mattina stava preparando la bambina per andare a, ma è stata colta da un malore fatale. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori dell’1-1-8, giunti con un’ambulanza dopo la telefonata del marito, che purtroppo hanno confermato il decesso della donna per cause naturali.