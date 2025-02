Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish si lancia nel mondo dei profumi con Your Turn

Leggi su Metropolitanmagazine.it

non smette mai di sorprendere. Dopo il successo della sua prima fragranza, la popstar torna con una nuova creazione olfattiva che segna un’evoluzione nel suo percorso neldei. Si chiamae sarà disponibile a partire da giovedì sul sito ufficiale del brand, per poi arrivare nei negozi Ulta Beauty entro la fine del mese.”: il nuovo profumo che promette di conquistare tutt*Il nuovo profumo, proposto al prezzo di 90 dollari per 100 ml, rappresenta il secondo grande pilastro della sua linea di fragranze, che finora ha registrato una crescita annua del 40%, diventando un punto di forza per Parlux, la casa diche collabora con l’artista.Se le precedenti fragranze diavevano esplorato note dolci e calde,si presenta con una composizione completamente nuova e ricercata.