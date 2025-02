Sport.quotidiano.net - Bilancio agrodolce per il settore natatorio codigorese. Swim Project ancora ko. Bravi i baby del nuoto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Continua la serie non positiva della squadra di palladella, che milita nel campionato di serie C Fin, alla terza sconfitta consecutiva contro lo Sporting Lodi. La nota positiva per ora è la riapertura dell’impianto, permettendo così a tutto ilagonistico e non solo di riprendere ad allenarsi nella piscina di casa. Tornando alla sconfitta dellasul campo della formazione di Lodi, una squadra ben organizzata e che sicuramente si giocherà le posizioni al vertice, la compaginein tutti e quattro i tempi è sempre stata in svantaggio chiudendo la gara con un perentorio 19-3. Domenica scorsa doppio appuntamento cone palla. La squadra diagonistico è scesa in vasca nella piscina di Ferrara per la Combinata degli Stili Uisp, un manifestazione che consiste nel gareggiare sui 50 metri in ognuno dei 4 stili del: delfino, dorso, rana e stile libero.