Iltempo.it - Bilanci in rosso e ora la ricapitalizzazione diventa necessaria: stangata per Chiara Ferragni

Dopo il terremoto del cosiddetto “Pandoro-gate”,si prepara a una fase cruciale per il futuro della sua società. Entro metà marzo, infatti, dovrebbe tenersi l'assemblea degli azionisti di Fenice Srl, la società che gestisce i marchi dell'imprenditrice digitale, per approvare ilo 2023 e valutare un probabile aumento di capitale. L'anno appena trascorso, riferisce Repubblica ha segnato un duro colpo per l'azienda, che si avvia a chiudere in perdita di alcuni milioni di euro (non in doppia cifra). Le cause principali vanno ricercate nelle ripercussioni dello scandalo legato alla promozione solidale del pandoro Balocco: dalla multa di 400mila euro inflitta dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta, al calo dei ricavi dovuto al danno d'immagine, fino ai costi legali per le numerose controversie nate negli ultimi mesi.