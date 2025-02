Gamberorosso.it - Big Mac e un calice di vino. Ecco come McDonald's ha spopolato in Francia negli anni Settanta

Leggi su Gamberorosso.it

e fast food. Un abbinamento che suona strano, quasi un’eresia per chi considera il buonun piacere lento, meditato, da assaporare con calma e in buona compagnia. Eppure, c’è stato un tempo in cui ordinare un Big Mac e accompagnarlo con un bicchiere di rosso non era una provocazione, ma una semplice possibilità. Accadeva in, terra di grande tradizione vitivinicola, dove’s tentò un esperimento oggi piuttosto insolito: servirenei suoi ristoranti.Big Mac e undiL’arrivo di’s innon fu semplice. Il colosso del fast food, che aveva già conquistato gli Stati Uniti e parte dell’Europa, si trovò di fronte a una resistenza culturale non indifferente. I francesi non erano abituati a mangiare in fretta seduti su sgabelli di plastica e con un bicchiere di bibita gasata e zuccherata al posto della tradizionale bottiglia di