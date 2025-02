Internews24.com - Biasin su Fiorentina Inter: «Squadra stanca, irriconoscibile, i nerazzurri sono sembrati supponenti! C’è un solo modo per digerire il flop di ieri»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto giornalista Fabrizioha commentato così la sconfitta rimediatasera dall’contro lain campionatoAttraverso il suo profilo X, Fabrizioha parlato così di. Questo il commento a caldo del giornalista, e quello più a freddo, di oggi.Un’orrenda,viene travolta da unaridotta ai minimi termini e comunque molto più affamata e sul pezzo.Partita persa prima ancora di scendere in campo eper una volta.E “” non fa mai rima con scudetto.— Fabrizio(@F) February 6, 2025 PAROLE – «Un’orrenda,viene travolta da unaridotta ai minimi termini e comunque molto più affamata e sul pezzo. Partita persa prima ancora di scendere in campo eper una volta