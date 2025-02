Sport.quotidiano.net - Biancorossi ancora sul mercato. Keita, visite col Monza: possibile innesto a zero

Con ilinvernale appena terminato, ilprova a pescare tra gli svincolati per trovare dei rinforzi in grado di rilanciare la squadra, guidata da Salvatore Bocchetti, verso una difficilissima salvezza. Nella finestra “di riparazione“, i brianzoli hanno perso giocatori importanti come Djuric, Bondo, Maldini, Pablo Marì e qualche altro tassello come Cragno, Valoti o Maric. In entrata gli investimenti per Ganvoula, Broon e tanti prestiti: Palacios, Urbanski, Castrovilli,li, Lekovic, Akpa-Akpro e da ieri unaaggiunta tra i parametri. Si tratta diBalde, esploso nella Lazio tanto da valere 30 milioni sborsati dal Monaco nel 2017 per il suo cartellino e poi visto in Italia anche con le maglie di Inter, Sampdoria e Cagliari in un lungo girovagare che lo ha portato a far tappa anche allo Spartak Mosca, all’Espanyol e al Sivasspor, dove è rimasto per la prima metà di stagione, salvo rescindere nelle scorse settimane.