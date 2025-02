Bianca Balti e Miriam Leone | due icone di stile pronte a brillare sul palco di Sanremo 2025

Leggi su .com

Life&People.it Il Festival di, giunto alla sua 75esima edizione, non è solo unscenico di talenti musicali, ma anche una passerella di moda in cui le scelte stilistiche delle co-conduttrici diventano vere e proprie dichiarazioni di intenti. In questa edizione,, entrambe dotate di un fascino straordinario e di un grande carisma, si preparano a incantare il pubblico con look indimenticabili che riflettono la loro personalità e le loro storie. Cerchiamo di capire come si presenteranno all’evento più ambito dell’anno, che si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 11 febbraio a sabato 15.: simbolo di eleganza e resilienzaLa top model di fama internazionale è un nome che ha già lasciato un segno nel panorama del Festival. La sua prima apparizione, nel 2013 accanto a Fabio Fazio, l’ha vista sfilare con outfit firmati Dolce&Gabbana, che hanno catturato l’attenzione e celebrato la bellezza italiana.