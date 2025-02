Anteprima24.it - Biagio Izzo protagonista de “L’arte della truffa” al Teatro Delle Arti

Tempo di lettura: 2 minutiIlsi prepara ad accogliere un doppio appuntamento da tutto esaurito con, la nuova commedia brillante che vede, per la regia di Augusto Fornari. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Fornari insieme a Tony Fornari, andrà in scena sabato 8 e domenica 9 febbraio, registrando il tutto esaurito per entrambe le repliche.Una storia avvincente, paradossale e ricca di momenti comici ed emozionanti, in cui il pubblico assisterà alla consumazione di una. a fin di bene!racconta le vicende di Gianmario, integerrimo uomo d’affari, emoglie Stefania, la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di Francesco, fratello di lei e nototore. La coppia è costretta a ospitarlo in casa per permettergli di scontare gli arresti domiciliari, ma la convivenza si rivela subito complicata, soprattutto per Gianmario, preoccupato che la presenza del cognato possa compromettere i suoi rapporti con alti prelati del Vaticano, per i quali lavora.