Thesocialpost.it - Beve una bibita energetica in palestra e crolla per terra, 20enne ha 4 arresti cardiaci: “Polmoni e reni allo stremo”

Leggi su Thesocialpost.it

In terapia intensiva dopo aver bevuto una bevanda: è il dramma di Jazmin Garza, 20 anni, che ha rischiato la vita dopo aver sorseggiato unaa base di caffeina durante un allenamento. La ragazza ha subito ben quattro. Poco dopo aver bevuto l’energy drink, è caduta ain preda a convulsioni, con il naso sanguinante.«I medici ci hanno detto che sarebbe servito un miracolo per farla tornare come prima», ha raccontato il fidanzato Isaac Ayala sulla pagina della raccolta fondi su GoFundMe. «Quando sono arrivati i paramedici, hanno eseguito la rianimazione per diversi minuti e, dopo aver usato il defibrillatore, sono riusciti a farle riprendere il battito», ha scritto Ayala.Alla giovane è stata diagnosticata una grave insufficienza cardiaca, accompagnata dal blocco di stomaco e