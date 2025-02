Calcionews24.com - Berardi, Carnevali rivela: «Per lui tante richieste. Il suo futuro sarà legato a questa cosa in estate»

Leggi su Calcionews24.com

svela un aneddoto in conferenza stampa sull’attaccante del Sassuolo: sempre più vicino ad abbandonare la compagine neroverde Giovanni, amministratore dedel Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa per parlare tra le altre cose anche di Domenico: giocatore praticamente sul mercato.– «Per lui ci sono state delleall’inizio della stagione. Abbiamo sempre voluto ripartire, .