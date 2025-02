Lapresse.it - ‘Benvenuto nell’AI!’, Alessandro Cattelan raddoppia date a Milano e Torino

aggiunge due nuoveal tour nei teatri per il suo spettacolonell’AI!‘. Il 26 settembre, il Teatro Arcimboldi diospiterà il secondo appuntamento, mentre il 1° ottobre sarà il Teatro Colosseo dia replicare. L’autunno 2025, dunque, si prepara a diventare un’occasione imperdibile per i fan in tutta Italia.Lo spettacoloNel suo nuovo spettacolo, dopo aver avuto il privilegio di osservare il genere umano dalla prospettiva più comoda di tutte – quella di un morto – nel suo primo tour teatrale ‘Salutava Sempre’,ora si interrogherà sulle assurdità del nostro presente. Un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite. ma non certo per renderci migliori. L’obiettivo sembra essere uno solo: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente.