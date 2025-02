Iodonna.it - Bentornati volumi! Dopo un lungo periodo in cui lo stile minimalista e i capelli ultra-lisci hanno dominato, è ora di riscoprire le pettinature anni '80 e '90

A volte ritornano e in questo caso parliamo deicotonati.unin cui loe ipasserelle e strade, le chiomenose sono di nuovo protagoniste, riportando in augeiconiche degliSessanta, Ottanta e Novanta., l'hair routine a base di cheratina guarda le foto Le celebrity che non possono rinunciare aicotonatiLe onde vaporose, le cotonature, i ricci definiti e le chiome extra-large stanno conquistando sempre più spazio sui social media, grazie anche all’influenza di celebrity come Ariana Grande, Dua Lipa e Beyoncé, che promuovono spesso l’estetica del volume esagerato.