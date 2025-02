Ilrestodelcarlino.it - "Beni mafiosi e sale gioco, servono correttivi"

I sindaci di Casalgrande Giuseppe Daviddi e di Rubiera Emanuele Cavallaro assieme all’assessore alla legalità di Casalgrande Marco Cassinadri ieri mattina sono stati ascoltati a Roma in commissione parlamentare d’inchiesta sul ‘fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere’ nell’ambito delle attività del comitato ‘Gestione deisequestrati e confiscati, coordinato dall’onorevole Erik Umberto Pretto. L’audizione è durata circa un’ora e mezza: ha consentito agli amministratori, in rappresentanza anche dell’Unione Tresinaro Secchia, di esporre le criticità per l’assegnazione e gestione deiconfiscati alla criminalità organizzata nei loro territori. Per Daviddi è stata "una giornata estremamente interessante. Ci è stato consentito di esporre in modo approfondito quelle che sono le criticità che noi amministratori stiamo riscontrando in relazione aiconfiscati alla mafia.